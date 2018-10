Record CR7: è il primo a sfondare il muro dei 400 gol nei top campionati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un record dopo l'altro. Cristiano Ronaldo, sottolinea 'Opta Paolo', grazie alla rete che ha sbloccato Juventus-Genoa è diventato il primo calciatore a realizzare 400 gol nei top 5 campionati europei. Le reti in campionato di CR7 sono così suddivise: 311 in Liga, 84 in Premier League, 5 in Serie A.

A queste reti, vanno aggiunte le tre realizzate da giovanissimo nel campionato portoghese con la maglia dello Sporting Club.