Record dell'Inter di Conte: mai a segno in tutte le prime 13 gare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crescita dell'Inter rispetto alla scorsa stagione è sotto gli occhi di tutti. Merito del mercato, certo. Così come della crescita di alcuni singoli rispetto allo scorso anno, De Vrij e Lautaro su tutti. Ma dietro l'exploit nerazzurro di queste prime giornate c'è senza dubbio alcuno anche il lavoro di Antonio Conte. Tattico, mentale e fisico. E a sostegno dell'operato dell'ex ct arrivano anche i numeri. Come sottolineato da Opta, infatti, Conte è il primo allenatore nella storia dell'Inter ad aver visto la propria squadra segnare in tutte le prime 13 partite della sua gestione. Un impatto straordinario che ha permesso all'Inter di essere in testa alla classifica dopo 10 giornate, seppur momentaneamente ed in attesa della Juventus domani. Ma anche l'eventuale vittoria bianconera con relativo controsorpasso non toglierebbe niente alla qualità del lavoro nerazzurro di questi primi mesi della stagione 2019/2020.