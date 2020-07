Record di presenze di Buffon in Serie A. Paratici: "Non mi aspettavo il suo ritorno..."

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Torino valido per la 30esima giornata di Serie A. Quest'oggi Buffon farà 648 presenze, diventando il calciatore con più presenze nella storia della Serie A.

Si aspettava il suo ritorno un anno dopo il passaggio al PSG?

"Aspettarsi il ritorno no, ma quando c'è stata l'opportunità l'abbiamo colta immediatamente. Siamo molto felici per Gigi, per me è un grande amico e da lui ho imparato molto. Sono doppiamente felice".