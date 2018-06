Record: "Ronaldo lascia il Real. Italia fra le possibili destinazioni"

© foto di Mocciaro

"Ronaldo lascia il Real" titola Record oggi in edicola. Il quotidiano portoghese non ha dubbi: "Decisione irreversibile del capitano della nazionale portoghese e migliore al mondo. Italia, Francia o Inghilterra le sue possibili destinazioni". La motivazione principale è data dalle incomprensioni col presidente Florentino Perez a seguito di alcune promesse non mantenute: "Non è una questione di soldi ma di riconoscimento del suo status".