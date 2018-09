Record serie A: Olsen il top tra i portieri, Pjanic re dei passaggi. E Ronaldo...

Fonte: Dati Whoscored.com

Presto per parlare di record e rendimenti, ma di certo le prime tre giornate di campionato hanno offerto i primi dati statistici rilevanti in attesa della ripresa delle ostilità prevista per il prossimo weekend. A proposito di questo, c’è sempre Cristiano Ronaldo in cima alle graduatorie, positive o negative che siano. Se da un lato va sottolineato che secondo i dati offerti da whoscored.com, il portoghese è il calciatore che ha creato il maggior numero di chiare occasioni da gol (3) in questo avvio di stagione nella massima serie, dall’altra parte si evidenzia come l’ex Real Madrid sia anche il giocatore con più tentativi di realizzazione andati a vuoto (23) nelle prime giornate delle 5 più importanti leghe continentali. Positivo è il record di Miralem Pjanic, giocatore a detenere l’attuale record di passaggi completati in una sola partita in stagione: contro il Parma è arrivato a 66 con una percentuale del 100%. Sugli scudi anche Robin Olsen: il portiere della Roma è infatti il migliore interprete del suo ruolo con ben 14 parate effettuate nelle prime giornate di campionato. Nessuno ha fatto meglio di lui, anche se la difesa giallorossa necessita di una registrata a stretto giro di posta e di un rendimento all’altezza di quello del suo estremo difensore.