Recupero, Europei e rinnovo: la Roma studia il 2021 di Zaniolo

Che il 2020 fosse cominciato male per Nicolò Zaniolo era evidente. Rottura del legamento crociato dopo neanche 12 giorni dall’inizio del nuovo anno, stagione finita e addio agli Europei. Poi è arrivata la pandemia che per tutti è stata la mazzata finale, per chi, invece, come Nicolò doveva recuperare da infortuni gravi ha rappresentato quasi una seconda opportunità. Il rientro in squadra arriva a luglio, ma due mesi dopo, neanche fosse un sadico gioco dell’oca, Zaniolo è punto a capo. Con la Nazionale salta anche l’altro ginocchio. Lo scoramento è palese e in un primo momento Nicolò vede questa seconda rottura del ginocchio come un segno del destino e per qualche istante pensa di lasciare il calcio. Pensieri che lo attanagliano non più di una notte ma che sono esemplificativi di un 2020 da cancellare.

Il Covid, in tutto questo, non aiuta perché dopo la seconda operazione diventa complicato anche poter raggiungere la Svizzera per i controlli con il professor Fink. Fino a Natale continuerà il potenziamento muscolare per poi iniziare a correre a Trigoria dopo le feste. Insomma, è banale dire che dal 2021 anche Nicolò voglia semplicemente un po’ di normalità. Il recupero, dovessero essere rispettati i tempi, è previsto entro marzo-aprile. Nessuno ha voglia di forzare per evitare spiacevoli ricadute, ma Fonseca spera di riaverlo per la fase cruciale della stagione e Zaniolo si augura di arrivare al meglio all’Europeo con Mancini pronto a tenergli una maglia fino all’ultimo. Dopo Euro 2021 la Roma sarà pronta a ridiscutere il contratto del suo talento più cristallino nonostante i contatti tra le parti inizieranno già con il nuovo anno quando si insedierà Tiago Pinto come General Manager.