Red Bull Salisburgo, Szoboszlai: "Milan? Non so niente, ma la A è un grande campionato"

vedi letture

Dominik Szoboszlai, talento del Red Bull Salisburgo, intervistato da DAZN, parla della possibilità di approdare in serie A. Il giocatore infatti di recente è stato accostato al Milan: "La decisione finale spetta a me, e so di avere altre proposte. In questo momento non posso dire nulla sull'interesse del Milan. Se dovesse concretizzarsi, allora vorrebbe dire che era destino. Ma farò la scelta che riterrò migliore per me e la mia carriera. La Serie A è un grande campionato, come lo sono la Premier League e la Bundesliga".