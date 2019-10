Regalo di De Roon, Milik riporta avanti il Napoli: 2-1 al 71esimo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli torna in vantaggio al San Paolo. Dopo 71 minuti, brutta palla persa da De Roon e lancio in profondità di Fabian Ruiz per Milik, che supera Gollini in uscita e deposita il pallone in fondo al sacco.

