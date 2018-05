Regalo di Ulreich, Benzema ringrazia: 2-1 Real sul Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Regalo clamoroso del portiere del Bayern Sven Ulreich, che scivola nel tentativo di controllare (o spazzare) un facile retropassaggio di Tolisso e spiana la strada a Karim Benzema. L'attaccante francese quasi non ci crede, ringrazia e deposita in rete a porta vuota il più facile dei gol. Dopo 30 secondi del secondo tempo, il Real Madrid ribalta il punteggio e si porta in vantaggio per 2-1.