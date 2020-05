Regular season da 19 giornate, poi playoff e playout: la proposta per la Serie A 2020/21

Playoff sì, ma non per questa stagione. Lo scenario degli spareggi, infatti, potrebbe riguardare la prossima. Ne scrive la Repubblica: iniziando l’annata 2020/2021 il 1° ottobre, e con la necessità di chiuderla abbastanza presto perché poi vi sarà l’Europeo, il rischio è quello di dover giocare ogni tre giorni. Per scongiurarlo, al di là delle valutazioni sulla ripresa della stagione “in corso”, non sarebbe affatto fantasiosa l’idea di vedere una Serie A col solo girone d’andata (regular season da 19 giornate) e poi playoff tra le prime 10 con i playout che invece interesserebbero le ultime 10.