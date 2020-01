© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Pepe Reina diretto verso l'Aston Villa, trattativa che potrà chiudersi a breve, il ruolo di dodicesimo del Milan sarà nelle mani e nei guantoni di Antonio Donnarumma. Classe '90, fratello di Gigio, per adesso al terzo anno di Milan ha giocato solo due partite. L'esordio nel derby contro l'Inter vinto 1-0 ai supplementari il 27 dicembre del 2017 per 1-0, la seconda il 22 febbraio del 2018 contro il Ludogorets in Europa League, anche qui 1-0 per il Milan.