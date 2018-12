Reina: "Higuain va aiutato e deve aiutarsi. Suso? Quando non c'è ci pesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepe Reina, portiere del Milan, intervistato da Sky Sport ha parlato anche di Suso, assente ad Atene, e di Gonzalo Higuain, il quale sta attraversando un momento di difficoltà: "Suso è importantissimo per noi, ma lo sarebbe in qualsiasi altra squadra, è importante per le sue qualità, lo è perché è un leader di questa squadra. Quando non c'è ci pesa, ma tutto il rispetto per chi gioca e chi ci mette la faccia. Non abbiamo bisogno di alibi. Suso ci è mancato ma chi ha giocato ha provato a fare del suo meglio. Higuain? In questo momento ha bisogno di una mano da parte di tutti noi per farlo crescere e farlo sentire meglio in campo, lui è il primo a doversi aiutare, a crescere e a dare di più".