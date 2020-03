Reina: "Ho avuto sintomi riconducibili al Coronavirus. Ora sto bene"

“Ho avuto sintomi riconducibili al Coronavirus. Questa settimana ho avuto tosse secca, febbre e difficoltà respiratorie, ma adesso sto meglio” inizia così l’intervista che Pepe Reina, ex portiere di Napoli e Milan, ha rilasciato a Cadena Cope. “Mia moglie ha avuto due o tre giorni di crollo emotivo - continua il portiere spagnolo oggi all’Aston Villa, i bimbi non hanno avuto nessun problema. Mio papà? Resta a casa, è un cittadino esemplare”.

Sulla ripresa delle competizioni e sulla possibilità di giocare a porte chiuse, poi, Reina ha dichiarato: “Per ora non mi interessa il calcio, è passato in secondo piano. Il benessere dell’umanità, questa è la cosa più importante. È difficile tornare a giocare in questi momenti. Le porte chiuse? Per me non hanno senso, però bisogna scegliere ciò che è più salutare e sicuro per tutti”.