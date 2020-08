Reina l'italiano, capitolo terzo. La sua esperienza per aiutare Strakosha e la Lazio in Europa

Pepe Reina torna ancora una volta in Serie A, con la maglia della Lazio, in quello che ormai sembra diventato una sorta di habitat naturale per l'espertissimo portiere. La prima italiana a crederci fu il Napoli, su precisa indicazione del suo connazionale Benitez, che vedeva in lui una personalità importante per il salto di qualità europeo. Non sbagliava, tanto che lo rivolle pure Sarri nel 2015 dopo il passaggio non indimenticabile del portiere classe '82 al Bayern Monaco. Poi un cambio di casacca a costo zero, senza in realtà un esito particolarmente felice, dal Napoli al Milan prima di lasciare nuovamente la Serie A, con destinazione Aston Villa. Sei mesi, e rieccolo in Italia, per la terza volta e con la terza maglia diversa, stavolta quella della Lazio. A 38 anni sarà più uomo spogliatoio che effettiva arma in più, contando la fiducia del club bianco-celeste nei confronti di Strakosha, per il quale Reina dovrà fare quasi da guida.