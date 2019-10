Reina la fa grossa, Schone sblocca al 41'. Notte fonda per il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa papera di Pepe Reina, il Milan è in svantaggio sul campo del Genoa. Al 41' è Schone a portare i rossoblù avanti con un calcio di punizione centrale, senza pretesa. Reina, troppo sicuro di sé, non trattiene la sfera, che scivola in porta tra la sorpresa generale.