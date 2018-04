Reina mette alla porta Donnarumma: addio già scritto?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'addio quasi inevitabile, il rinnovo, la clausola "fantasma", lo scontro Mirabelli-Raiola, le "pressioni psicologiche", le tante contestazioni e le visite mediche di Reina. Riassumere gli ultimi dodici mesi relativi alla storia calcistica (e non solo) di Gianluigi Donnarumma è un'impresa davvero complicata, perché sono stati caratterizzati da una marea di colpi di scena. Da quando è diventato maggiorenne, l'estremo difensore del Milan ha subito una incredibile esposizione mediatica, dalla quale ne è uscito tutto sommato bene: il suo valore non è diminuito, le grandi d'Europa continuano a corteggiarlo e le prestazioni sono sempre di altissimo livello (papera di Londra a parte).

La società rossonera, anticipando una nuova, probabile telenovela estiva, ha già trovato l'accordo con il portiere del Napoli, che arriverà a parametro zero: una mossa necessaria per cautelarsi e per non subire giochi al rialzo in estate, ma allo stesso tempo avventata, perché lo spagnolo ha carisma, esperienza e guadagnerà 3 milioni a stagione. Cifre non proprio da riserva, che fanno pensare a un finale già scritto, in cui Donnarumma non vestirà più la maglia della squadra dove è cresciuto e si è affermato nel grande calcio, anche per far quadrare i conti e rispettare i vincoli imposti dal fair-play finanziario. L'entourage di Gigio non ha accolto di buon grado la notizia dell'arrivo di Reina (soprattutto perché Antonio Donnarumma sarebbe confinato al ruolo di terzo portiere), mentre il calciatore sembra essere concentrato solo sul finale di campionato e crede nel progetto di rilancio del Milan, cominciato nella scorsa estate con una campagna acquisti che ha letteralmente rivoltato la rosa come un calzino. Tra pochi mesi si riapriranno le danze e leggeremo un nuovo capitolo di questo libro. L'autore (Mino Raiola) ci riserverà ancora tanti colpi di scena.