Reina-Milan spinge Gigio al PSG: si può chiudere a 50mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Pepe Reina in arrivo al Milan, c'è Gianluigi Donnarumma pronto a salutare Milanello. Il Quotidiano Sportivo in edicola quest'oggi scrive che l’ipotesi Paris Saint-Germain si materializza sempre più per il 19enne di Castellammare di Stabia. E' tuttavia difficile pensare che i parigini offrano i 70 milioni di euro che si aspetta la proprietà cinese del Milan, più probabile che si possa chiudere intorno ai 50.