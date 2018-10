Reina: "Milano più organizzata, ma a Napoli mi trovavo molto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata al magazine 'Forza Milan', il portiere spagnolo del Milan Pepe Reina ha parlato delle differenze tra Milano e il Napoli: "Il sud della Spagna e il sud dell'Italia si assomigliano. Il nord Italia lo devo ancora vivere un pochino, ma credo sia come nel nord della Spagna. Il tempo ti invita a rimanere più a casa, a fare una vita più tranquilla con la copertina e un bel film. Invece al sud ci buttiamo per le strade, ci basta poco. Sicuramente questa è una città più organizzata, più tranquilla, con meno caos. Però, anche nel caos di Napoli io mi sentivo più a mio agio. Sicuramente è più facile adattarsi a Milano, perché è più cosmopolita e tranquilla in generale, però qualcosina di Napoli ti viene a mancare, perché io veramente mi trovavo bene là".