Reina-Napoli ai titoli di coda: già iniziato il trasloco a Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera oggi in edicola dedica spazio a Pepe Reina, portiere in scadenza di contratto col Napoli che domani a San Siro giocherà contro il Milan, sua prossima squadra. Il calciatore spagnolo - si legge - già questa settimana ha dato il via al trasloco: la scelta Milan - si legge - nasce in maniera convinta dopo che il Napoli ha deciso di non rinnovargli il contratto.