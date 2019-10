Reina prende posizione: "State strozzando la Catalogna, basta così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le vicende della Catalogna stanno interessando il mondo del calcio. Anche chi, come Pepe Reina, è nato a Madrid. Il portiere del Milan, cresciuto nelle giovanili del Barcellona che poi lo ha fatto esordire tra i professionisti (in sostanza ha vestito blaugrana dal '95 al 2002), ha scritto via Twitter: "Sono molto triste per un popolo e una città che mi hanno visto crescre. Provo rabbia, impotenza e vergogna. Rispetto la gente che manifesta in modo pacifico, ma non sopporto chi sta strozzando la Catalogna come animali

Cari signori politici, state mettendo in pericolo persone innocenti: è il momento di prendere decisioni per il bene della Spagna unita, non di fare calcoli in vista delle elzioni. Comportarsi così è cordado e sterile. Servono dialogo e azioni utili. Il futuro di tanta gente è nelle vostre mani: non pensate solo al vostro. La mia vicinanza alla polizia e a tutti coloro, compresi i vicini pacifici che in questo momento, purtroppo, si sentono indifesi per i calcoli di altre persone".