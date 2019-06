Reina senior: "Pepe non avrebbe problemi ad andare alla Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E se Sarri chiedesse Pepe Reina nella prossima avventura alla Juventus? Il padre dello spagnolo, Miguel, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato così dell'ipotesi bianconera: "Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi”.