Reina sul Napoli: "Peccato per lo Scudetto. Sarri? Non lo volevano più"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Sky Sport, il portiere del Milan Pepe Reina è tornato a parlare anche del suo addio al Napoli: "Ringrazierò per sempre Napoli per quello che ho vissuto in questi quattro anni, dovunque andrò me la porterò sempre nel cuore. Il rammarico è di non aver coronato quel sogno che avevamo tutti nel cuore, ma auguro il meglio a tutti e ringrazio tutta la città per come si è comportata con me. Ora però mi tocca affrontarli da avversario, sarà la prima trasferta in campionato per noi. Sarri? Io avevo il contratto in scadenza, mentre Sarri non l’hanno più voluto. È tutto qui, è per questo che siamo partiti. Al mister non posso che augurare le migliori fortune di questo mondo. Siamo legati da un rapporto che va oltre l’aspetto calcistico e professionale. Per me Sarri è stato molto importante, una delle persone più importanti della mia vita e quindi voglio solo il meglio per lui”.