Reja svela: "Ho detto no all'Udinese"

Tecnico friulano 'grazie per la proposta, ora tocca ai giovani'

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'Udinese in caduta libera, arrivata ad 11 sconfitte di fila, l'ha contattato per sostituire Massimo Oddo. Ma lui ha risposto di no. Edy Reja lo ha raccontato a Radio Incontro Olympia. "Ho ricevuto la proposta dell'Udinese, peraltro squadra della mia terra, ma ho rifiutato ringraziando la società friulana. Penso che sia arrivato il momento dei giovani, il calcio lo richiede, io 'ho già dato' ". Il tecnico ha parlato anche dei colleghi papabili per il posto di Ct dell'Italia: "Ancelotti, Mancini, Ranieri, sono nomi importanti, sinonimi di esperienza, competenza, qualità. Tuttavia, per la panchina azzurra, Carlo lo ritengo la scelta migliore".