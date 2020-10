Rennes-Krasnodar, Camavinga è la stella. Sulejmanov recordman

È una gara fra underdog, quella fra Rennes e Krasnodar. I francesi si presentano con Camavinga e, soprattutto, come possibile outisder per il secondo posto. I russi, almeno sulla carta, sono la Cenerentola del girone, dopo la crescita esponenziale in patria ora provano a lasciare il segno anche in Champions League.

Le stelle

Rennes - Eduardo Camavinga

Sembrava dovesse lasciare la Bretagna, ma alla fine ha preferito restare per completare il processo di maturazione e partecipare all'Europeo del prossimo anno. Poi, probabilmente, sarà la volta di spiccare il volo: lo aspetta il Real Madrid.

Krasnodar - Rémy Cabella

Grande esperienza internazionale, è sicuramente il giocatore più rappresentativo del Krasnodar. Può giocare su tutta la trequarti, segna e fa assist.

Le possibili rivelazioni

Rennes - Raphinha

Già obiettivo della Fiorentina, il veloce brasiliano a 23 anni è già una certezza della sia squadra. La corsia destra offensiva è sua proprietà, il suo mancino è spesso letale per gli avversari.

Krasnodar - Magomed-Šapi Sulejmanov

Un'ala destra molto rapida; dotato di un buon dribbling e di un tiro preciso. Personalità da vendere, a 17 anni, 7 mesi e 11 giorni è diventato il più giovane calciatore russo a trovare la rete in una competizione UEFA.

Le probabili formazioni

Rennes (4-1-4-1)

Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Nzonzi; Doku, Camavinga, Bourigeaud, Terrier; Guirassy.

Krasnodar (4-3-3)

Safonov; Petrov, Martynovich, Kaio, Ramirez; Utkin, Gazinski, Vilhena; Claesson, Berg, Suleymanov.