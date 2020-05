Renzi contro Spadafora: "Ripresa del calcio è una scelta importante. Non decide lui"

vedi letture

Attraverso il proprio profilo Facebook, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, attacca il ministro Spadafora, che sempre sui social ieri sera ha esternato il proprio pensiero sulla ripresa del campionato. "Campionato di calcio. Non è la priorità, certo - scrive Renzi - ma è una scelta importante. Dice il Ministro dello sport che "non se ne parla proprio". E chi lo ha deciso? Lui allo specchio? In democrazia si parla di tutto. E si parla soprattutto delle scelte che riguardano tanti cittadini. Il ministro venga in Parlamento, non può decidere da solo: siamo una democrazia".