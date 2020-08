Renzi: "Emendamento salva-stadi? Il sì alla mia proposta sarebbe una svolta clamorosa"

L'ex Premier, oggi leader di Italia Viva, Matteo Renzi è tornato a parlare su uno dei temi centrali del mondo dello sport italiano che attende risposte dalla politica dopo l’emendamento salva-stadi: "Nei prossimi giorni, in Parlamento, si vota il decreto semplificazioni. Ho presentato un emendamento per sburocratizzare anche gli stadi di calcio. A chi dice che in tempi di crisi gli stadi non sono una priorità rispondo dicendo che ballano miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro, spesso bloccati dal niet delle sovrintendenze. La settimana prossima, potremmo avere una svolta straordinaria e un’accelerazione decisa, se il Senato approverà la mia proposta. Vedremo se prevarranno gli interessi di partito o la possibilità di dare una mano concreta alle città e ai lavoratori. Nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria". A riportarlo è Calcio e Finanza.