Resta. No, va. Anzi, resta - Barcellona e l'incredibile balletto di Valverde

A Barcellona hanno scelto di confermare Ernesto Valverde. Nonostante tutto. In Catalogna hanno deciso una linea differente rispetto a quanto accaduto qualche settimana fa a Massimiliano Allegri. Fra il tecnico e la rosa la Juventus ha scelto la rosa. Il Barcellona punta sull'allenatore che ha fatto vincere per il secondo anno di fila la Liga, peraltro con un +19 sul Real Madrid.

La conseguenza è la rivoluzione nella plantilla blaugrana: verranno assecondate le scelte dalle guida: via Vermaelen, Cillesen, Umtiti, Malcom. E un pezzo da novanta come Coutinho. Dentro De Jong, si cerca De Ligt e si sogna Neymar.

All'indomani del ko contro il Valencia in Copa del Rey sembrava davvero finita l'avventura di Valverde. L'onta delle notti di Roma e Liverpool non si riesce a cancellare e l'unico modo per sedare gli animi era vincere tutto in patria. Il presidente Josep Maria Bartomeu è però rimasto di parola: "Se queda" aveva dichiarato due settimane fa. E infatti è rimasto. La lista dei papabili alla successione non aveva convinto: Ronald Koeman, tecnico che ha il DNA Barça, ha avuto qualche passaggio a vuoto a livello di club. Gli altri, da Martinez a Massimiliano Allegri fino a Ten Hag non hanno convinto fino in fondo.