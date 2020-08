Restare, aspettare o rompere col Barcellona: sarà Lionel Messi a decidere del suo futuro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle tre strade per il futuro di Lionel Messi. La prima è restare al Barça. La seconda, andarsene nella prossima estate quando il contratto da 400 milioni lordi per quattro stagioni si concluderà. Poi la terza: rompere e dire addio adesso. Deciderà lui, di fatto, anche se la prima ipotesi sembra la più percorribile. La seconda ha poco senso, visto che ci sarà presto l'addio di Bartomeu al club e nuove elezioni. E la terza ha un punta interrogativo grande come i 700 milioni della clausola rescissoria.