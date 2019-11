Retaggi dell'infrasettimanale: tra panchine in bilico e idee di mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chi si aspettava un turno infrasettimanale scontato, senza colpi di scena e soprattutto privo di influenze per ciò che accadrà in futuro avrà certamente rivisto le sue convinzioni. Al di là delle polemiche arbitrali e delle dinamiche di classifica che certamente meriteranno ulteriori approfondimenti, ciò che ci si porta dietro sono degli spunti interessanti legati al calciomercato che potrebbero incidere in maniera sostanziale sulle lotte, non solo di alta classifica, del nostro campionato.

La questione più calda, ma non l’unica badate bene, è quella relativa agli allenatori: le scoppole rimediate dalle due romane hanno messo a repentaglio la permanenza a lunga scadenza di Walter Mazzarri a Torino ed Igor Tudor ad Udine. Le valutazioni riflessive delle due società di competenza non hanno sgomberato il campo da un possibile avvicendamento, con la sensazione chele prossime ore in un caso ed il prossimo turno nell’altro possano risultare decisive. C’è chi osserva con interesse, e chi potrebbe essere coinvolto dalle decisioni senza ritorno che potrebbero essere intraprese a stretto giro di posta.

Allargando gli orizzonti, poi, c’è un occhio vigile che è rivolto alla sessione di gennaio. Le parole di Conte dopo le ultime due partite dell’Inter non possono passare inosservate, e le ammissioni di Marotta rispetto alla necessità di puntellare la rosa a partire dal centrocampo risuonano alla stregua dell’ammissione più eloquente che i nerazzurri in inverno saranno protagonisti non solo sul rettangolo verde. E da questa considerazione si aprono le dinamiche legate ai riscatti, di chi potrebbe salutare definitivamente predisponendo un grosso incasso come nel caso di Icardi e Gabigol, e di chi potrebbe al contrario essere accolto a titolo definitivo come Smalling dalla Roma dopo le grandi prestazioni di questa fase di campionato. Sullo sfondo le occasioni da tenere d’occhio, come quella legata a Darmian che è apprezzato da Conte, o il profilo di Kulusevski che sta incantando Parma, senza ulteriori riferimenti al Milan che qualcosa dovrà pur pensare di portarla a casa. Insomma, sviluppi potenzialmente decisivi, che in queste caldissime ore di campionato hanno trovato lo slancio per tramutarsi da semplice idee in qualcosa di decisamente più concreto.