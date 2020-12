Reti bianche al Tardini dopo 45': il Parma gioca ma tira poco, Cagliari insidioso con Nandez

Termina zero a zero il primo tempo di Parma-Cagliari, una delle sei gare in corso in questa serata di Serie A: meglio i padroni di casa per mole di gioco e occasioni costruite, anche se il primo squillo è della squadra di Di Francesco.

Centrocampisti subito protagonisti con Nandez che chiama Sepe all'intervento e Kucka abile nel liberarsi al tiro nell'area opposta. Squadre che si affrontano a viso aperto e senza tatticismi, ma il Parma deve cambiare i propri piani due volte nel giro di dieci minuti: si fanno infatti male Scozzarella e Pezzella, con Liverani costretto dunque ad un doppio cambio. La squadra però macina gioco e crea occasioni, pur non impegnando mai Cragno: Kurtic ci va vicino con una conclusione ravvicinata, mentre Osorio insaccherebbe il vantaggio ma in posizione irregolare. Non sua, ma di Inglese, che aveva crossato da sinistra. Il Cagliari ci prova con Sottil ma, tolta l'occasione iniziale creata dall'uruguaiano, dalle parti di Sepe si vede di rado, anche grazie all'ottima guardia montata da Alves-Osorio.