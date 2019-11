Reti bianche nel Derby della Mole: de Ligt protagonista nelle due aree

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt rischia di diventare ancora una volta il protagonista in casa Juventus: il difensore bianconero, acquisto più caro dei binaconeri nella scorsa stagione, ha infatti colpito ancora una volta il pallone di mano nella propria area, facendo spaventare i propri tifosi, che sono tornati però a gridare il suo nome nel finale di primo tempo, quando l'ex Ajax si è avvicinato al gol spacca-partita. Decisivo Sirigu, che mantiene dunque sull'equilibrio il primo tempo del Derby della Mole, Torino zero e Juventus zero.

Buoni ritmi in apertura, con il Torino che ritrova l'intensità necessaria per essere competitivo in Serie A, l'ingrediente mancato nelle ultime uscite e assolutamente imprescindibile per giocare un derby alla pari. La Juve fatica a trovare Bernardeschi tra le linee e in generale a riempire l'area, con Ronaldo e Dybala che partono larghi e concludono spesso fuori misura. Poco prima del quarto d'ora ennesimo caso da VAR di questa giornata di anticipi, ancora de Ligt protagonista: cross di Ansaldi dalla corsia sinistra, l'olandese non riesce a togliere braccio e di fatto "stoppa" la sfera a pochi metri da Szczesny: per Doveri e la tecnologia non è un tocco meritevole di punizione. La prima vera risposta bianconera arriva al 31esimo, con un inserimento di Dybala sulla parte destra dell'area di rigore granata, dove Lyanco soffre e non poco, cui segue un sinistro violento e preciso, che Sirigu è chiamato a disinnescare. Un gran numero di Belotti, abilissimo nell'evitare De Sciglio nello stretto, è la penultima emozione del primo tempo: il successivo tiro di Meitè non si trasforma però in una preoccupazione per Szczesny. L'ultima parola spetta però al collega Sirigu, assolutamente miracoloso nel negare il gol a de Ligt, che da posizione invidiabile aveva deviato in porta un assist di CR7: il riflesso dell'ex PSG è la più bella giocata del primo tempo, che si conclude sullo 0-0.