Reti inviolate al Mapei Stadium: Atalanta-Copenaghen 0-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' terminato il primo tempo della sfida tra Atalanta e Copenaghen sul punteggio di 0-0, valida per l'andata dei playoff di Europa League. Al 32' gol annullato alla Dea per fuorigioco: sul tiro di Gomez, Barrow devia involontariamente la palla e la manda in rete, ma in posizione di offside. Tutto inutile per gli orobici di Gasperini che, nella ripresa, continueranno a cercare il gol del vantaggio.