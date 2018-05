Retrocesse e paracadute: 25 milioni al Verona. Ma scendere è più duro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera analizza la lotta per la salvezza e parla anche del paracadute per le retrocesse. All'Hellas Verona andranno 25 milioni di euro, al Crotone 15, al Benevento 10 ma con la modifica alla legge Melandri e con la nuova distribuzione dei diritti tv che favorisce piccole e medie squadre, partecipare alla prossima Serie A consenterà di incassare di base 35-37 milioni e retrocedere è dunque come non mai un enorme danno finanziario.