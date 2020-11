Retropassaggio suicida di Hakimi, Benzema non perdona. Real Madrid-Inter è 1-0 dopo 25'

vedi letture

Real Madrid in vantaggio contro l’Inter al minuto 25’. Clamoroso errore di Achraf Hakimi, ex di turno, che fa un retropassaggio suicida verso Handanovic che di fatto libera Karim Benzema a tu per tu col portiere sloveno. Il francese, in dribbling, non ha problemi a saltare il numero 1 nerazzurro e a depositare in rete. A Valdebebas, dopo 25’, Real Madrid-Inter è 1-0.