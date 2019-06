© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani potrebbe essere il giorno dell’ufficialità di Marco Giampaolo al Milan. Ormai si è liberato dalla Sampdoria ed è pronto ad accettare il contratto biennale con opzione per il terzo a 2 milioni netti a stagione.

SPONSOR - Insomma, sono state fatte tutte le valutazioni del caso dal club rossonero. In passato Maldini aveva sondato il terreno anche per un ritorno di Massimiliano Allegri, ma l’ex tecnico bianconero ha declinato gentilmente l’offerta. Anno sabbatico per lui e un consiglio al manager del Milan che si chiama proprio Marco Giampaolo. Già, perché i due si conoscono molto bene e non più di qualche giorno fa erano a cena insieme a Giovanni Galeone e Zeman. Li accomuna il Pescara e una grande amicizia al punto da portare Allegri a sponsorizzare l’ex tecnico blucerchiato per il Milan del futuro. Maldini&co hanno ringraziato e tracciato anche altri profili come quello di Eusebio Di Francesco, ma alla fine l’ha spuntata Giampaolo.

CONSIGLI - Allegri, però, non ha fatto solo da sponsor. In questi giorni sta anche ricoprendo una carica di “consigliere”. Giampaolo non vuole sbagliare, il Milan è la sua grande occasione e ha approfittato della conoscenza con Max per provare a capire subito il mondo rossonero. Dall’ex tecnico bianconero anche qualche consiglio sul mercato. Meglio puntare su giocatori di spessore che non accusino San Siro e i grandi palcoscenici piuttosto che giocatori di prospettiva. Gente a cui non tremino le gambe. Messaggio indiretto anche per Massara, già al lavoro con la dirigenza per il nuovo Milan.