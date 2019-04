Retroscena Ancelotti: "Nel 2015 Galliani voleva riportarmi al Milan"

Fonte: Milannews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attuale tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, intervenuto alla presentazione del libro "Da Calciopoli ai Pink Floyd" di Alberto Costa, ha svelato un retroscena risalente al 2015, quando Galliani fece di tutto per riportarlo in rossonero: "Il Milan ai tempi, quando allenavo e giocavo, quando Galliani si muoveva stava lì fino a che non portava a casa il giocatore. Quando è arrivato a Madrid la corte è stata serratissima, io dovevo essere operato, avevo dei problemi da risolvere. Avevo un problema alla cervicale, dovevo star fermo un paio di mesi".