Retroscena Ancelotti: una settimana fa l'agente in contatto con l'Arsenal

Carlo Ancelotti tratta con il Napoli, mentre è in corso il summit con Aurelio De Laurentiis nella sede della Filmauro a Roma. Intanto emerge un retroscena legato al tecnico ex Bayern Monaco, col suo agente avvistato a Londra la scorsa settimana per ascoltare la proposta dell'Arsenal. I gunners cercano l'erede di Arsene Wenger, ora in pole sembra esserci Unai Emery.