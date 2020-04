Retroscena Belotti: a gennaio no del Torino a 40 milioni da parte della Fiorentina

Retroscena su Andrea Belotti, punta del Torino, raccontata oggi da Tuttosport. Il giornale scrive che a gennaio Urbano Cairo ha detto di no a 40 milioni di euro da parte della Fiorentina per il Gallo. I gigliati hanno così deciso di virare su Patrick Cutrone ma l'offerta piazzata per Belotti era di quelle importanti. Negli scorsi giorni, poi, altro no: all'Everton di Carlo Ancelotti, che di milioni ne ha proposti 45.