Retroscena Dybala: no della Juve a 160 mln. Ma il Barça tornerà alla carica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, negli ultimi giorni di calciomercato il Barcellona ha presentato un'offerta scritta alla Juventus da 160 milioni di euro per Paulo Dybala, attaccante bianconero che in questi giorni ha cambiato agente affidandosi nuovamente al fratello Gustavo.

Secco il no della dirigenza campione d'Italia che, però, dovrà fare attenzione: il Barça vuole a tutti i costi l'attaccante albiceleste e la prossima estate tornerà alla carica.