Interessante retroscena raccontato oggi da The Independent su Erling Haaland. A presentare la migliore offerta all'attaccante norvegese era stato il Manchester United, ma l'obiettivo tra le altre della Juventus ha preferito scegliere il Borussia Dortmund per continuare il suo percorso di crescita e restare protagonista fin da subito ad alti livelli. Lo stipendio che l'ex RB Salisburgo guadagnerà in Germania fino al 2024, in ogni caso, è pari a carica otto milioni a stagione.