Retroscena Hamsik: aveva prenotato un aereo per Madrid per stamattina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik sarebbe dovuto volare alla volta di Madrid questa mattina per sottoporsi a visite mediche, con un aereo in partenza da Capodichino alle 7.20. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che svela di un aereo già prenotato prima del comunicato diramato a sorpresa ieri sera dal Napoli che ha bloccato la trattativa per la sua cessione al Dalian Yifang.