© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter è pronta a chiudere per Alexis Sanchez. Un ritorno in Serie A alquanto affascinante, che - come riporta il Mirorr - si sarebbe potuto verificare già nei giorni scorsi. Secondo il tabloid inglese, infatti, l'attaccante cileno avrebbe rifiutato il trasferimento alla Roma dopo che i giallorossi avevano già trovato un accordo col Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto (con buona parte del suo stipendio sempre a carico dei Red Devils). Categorico però il "no" dell'ex Udinese, che ha invece già sposato la causa di mister Conte.