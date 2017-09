Retroscena Keita, la Lazio aveva accettato l'offerta della Juventus

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Keita Baldé Diao-Monaco-Juve-Lazio, una telenovela che si è conclusa con il trasferimento del senegalese nel Principato. I monegaschi e i bianconeri si sono contesi per tutto agosto il calciatore, tant'è che - come filtra da Monte Carlo, come spiegato anche da Corriere dello Sport - i biancocelesti avevano accettato l'offerta della Vecchia Signora tra domenica e lunedì scorso. Il Monaco, però, aveva già giocato d'anticipo con accordo trovato già a Ferragosto con l'attaccante. Alla terza offerta, poi, la formazione biancorossa, ha chiuso con Lotito.