Retroscena Lasagna: in estate l'Udinese ha rifiutato quattro offerte

Il Messaggero Veneto oggi in edicola propone un lungo approfondimento relativo al digiuno in zona gol di Kevin Lasagna, calciatore che deve probabilmente ancora trovare la sua giusta collocazione tattica nella nuova squadra di Velazquez.

Un calciatore importante, che il club friulano conta di recuperare prontamente, anche perché in estate ha rifiutato quattro offerte pur di trattenerlo: s'erano fatte avanti nelle scorse settimane Bologna, Lazio, Inter e Napoli.