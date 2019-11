© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Detto dell'interesse sempre maggiore del Barcellona per Lautaro Martinez, il Mundo Deportivo propone anche un approfondimento per scoprire le radici del gradimento blaugrana per il Toro. Un interesse che viene da lontano, visto che già due anni fa l'ex ds Robert Fernandez lo seguì direttamente ai tempi del Racing Avellaneda. L'impressione fu talmente positiva che il dirigente blaugrana parlò anche con il suo agente per discutere della sua situazione, con l'Atletico Madrid che stava spingendo forte per lui. La storia poi ha raccontato altro, con l'Inter che ha battuto la concorrenza e che ora si gode il suo gioiellino. Ma il Barça, nonostante tutto, non lo ha ancora perso di vista.