Retroscena Luis Maximiliano-Samp: affare saltato per colpa di... Bruno Fernandes

vedi letture

Il quotidiano 'IlSecoloXIX' oggi in edicola riporta un interessante retroscena riguardante Luis Maximiliano, portiere preso in considerazione dalla Sampdoria per il ruolo di vice Audero nelle ultime ore di calciomercato prima di puntare su Letica. L'accordo tra Samp e Sporting Club di Lisbona era stato raggiunto sulla base di un offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, ma è poi saltato perché al momento delle firme il club lusitano aveva chiesto di cancellare il debito da 4.5 milioni di euro che ancora ha nei confronti della società blucerchiata per il trasferimento di Bruno Fernandes al Manchester United. La Samp, a quel punto, s'è tirata indietro. Il debito è in questo momento davanti al Tas e la società di patron Ferrero è sicura che la sentenza obbligherà lo Sporting a saldarlo.