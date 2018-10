Retroscena Mertens: la telefonata di Ancelotti che ha cambiato il futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dries Mertens, attaccante del Napoli, in estate è stato convinto dal tecnico Carlo Ancelotti con una telefonata dopo il suo approdo in azzurro, a non cedere alle proposte arrivate da mezza Europa. Il giocatore avrebbe potuto approfittare della clausola da 28 milioni di euro presente sul suo contratto, ma alla fine, grazie al proprio allenatore, ha deciso di restare.