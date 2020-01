© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan, prima di concludere l'acquisto di Antonee Robinson dal Wigan, aveva fatto un sondaggio per riportare Diego Laxalt a Milano. La risposta è stata identica a quella già data al Maiorca: meglio rimanere a Torino altri sei mesi che cambiare un'altra volta. Così l'uruguagio è rimasto in granata, ma non è detta l'ultima parola: è arrivata una proposta dello Spartak Mosca, nelle ultime ore, ora toccherà al sudamericano se accettare o meno. A riportarlo è Tuttosport.