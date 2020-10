Retroscena Napoli, senza accordo con Bakayoko il piano B portava a Doumbia dello Sporting

L'edizione campana del Corriere della Sera racconta un retroscena di mercato a proposito dell'arrivo in azzurro di Bakayoko. Se Giuntoli non avesse trovato l'accordo con il Chelsea, era già pronto un piano B che portava a Idrissa Doumbia di proprietà dello Sporting Lisbona che non sta trovando spazio in Portogallo a causa di alcune frizioni con l'allenatore Amorim.