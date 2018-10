Retroscena Paquetà: era stato offerto anche alla Roma

Come ormai noto, il Milan ha messo le mani sul giovane Paquetà, che con molta probabilità arriverà in Italia a gennaio, sbaragliando la concorrenza del PSG. Secondo quanto riportano i colleghi di Repubblica, tuttavia,c'è un retroscena sulla trattativa che riguarda il club capitolino: negli ultimi giorni di mercato il talento brasiliano era stato offerto alla Roma, ma Monchi non lo considerava l'esterno destro adatto per il modulo di Di Francesco.